Calciomercato Roma, tentazione Douglas Luiz | Il piano di Pinto

Calciomercato Roma, il sogno per il centrocampo risponde al nome di Douglas Luiz: ecco il piano di Pinto per arrivare alla fumata bianca.

Importanti aggiornamenti in casa giallorossa. Secondo quanto riferito da “Il Romanista“, infatti, il primo nome nella lista di Tiago Pinto per rinforzare il centrocampo è quello di Douglas Luiz, centrocampista di venitrè anni in forza all’Aston Villa, che però è valutato dal club inglese non meno di 35 milioni di euro. Si tratta di un investimento importante, ma che sarebbe effettuato per un calciatore il cui identikit si sposa bene con il “mantra” richiesto da Pinto: giocatore duttile, giovane, in grado non solo di disimpegnarsi molto bene come frangiflutti, ma anche capace di proporsi in zona goal.

Calciomercato Roma, sogno Douglas Luiz | Servono le cessioni

Per arrivarci, però servono delle cessioni. Non solo di quegli elementi che al momento si allenano da soli a Trigoria, ma anche di qualcuno che già lavora con Mourinho e che non ha convinto del tutto il tecnico portoghese. I maggiori indiziati ad andare via, secondo quanto riportato dal quotidiano, sarebbero Diawara, Villar, Carles Perez e anche El Shaarawy. Oltre, ovviamente, a quelli che già non rientrano nel progetto giallorosso. Una situazione, questa delle cessioni, che appare delicata e al momento non sembra nemmeno ci possano essere i presupposti per un’accelerata. Nonostante Pinto si stia muovendo anche e soprattutto verso questa direzione.