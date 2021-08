Calciomercato Roma, idea scambio con la big | Monchi beffato?

Calciomercato Roma, futuro tutto da decidere: occhio alla possibile sfida tra Inter e Siviglia per l’esubero.

Il futuro di Alessandro Florenzi, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà lontano dalla Capitale. Il terzino destro non si è aggregato con il resto dei compagni per il ritiro nella Algarve, sebbene fosse ritornato nuovamente a disposizione di José Mourinho, segno evidente che il rapporto con la Roma si è incrinato, e le chances di un suo addio sono ritornate prepotentemente in auge. Ma quale sarà la prossima destinazione di Florenzi? Nelle ultime ore sono emerse importanti indiscrezioni, che potrebbero esserci utili nella disamina dello status quo legato al terzino.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, pista in Serie A | Affare da quasi 10 milioni di euro

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Florenzi

Secondo quanto riferito da il “Romanista“, ci sono stati dei contatti con il Siviglia, non smentiti, ma Monchi deve prima sbrogliare la matassa legata alle cessioni ( problema simile a quello che attanaglia Pinto). Pista comunque da monitorare, ma che prevede l’incastro con altre variabili. Da non trascurare poi le voci che accostano Florenzi all’Inter: si era parlato di un possibile scambio con D’Ambrosio e c’è chi caldeggia il possibile inserimento di Brozovic nella trattativa, alla luce della situazione contrattuale del croato. Al momento non è un’opzione calda, dal momento che Marotta è impegnato nella cessione di Lukaku: ma in futuro, chissà…