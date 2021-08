Calciomercato Roma, l’Inter vende ancora e potrebbe puntare il giallorosso

Calciomercato Roma, l’Inter sarebbe pronta a cedere un altro elemento e potrebbe guardare ai giallorossi per sostituirlo

Non solo Hakimi e Lukaku. Ma anche un altro elemento dell’Inter potrebbe lasciare la Serie

A per volare in Premier League. Sì, la società nerazzurra potrebbe iniziare ad ascoltare anche delle offerte per De Vrij: il difensore olandese, seguito da Mino Raiola, è approdato in nerazzurro nel 2018 a parametro zero dalla Lazio. E allora potrebbe essere una buona plusvalenza per far quadrare i conti di una società che appare in difficoltà.

E secondo alcune indiscrezioni, Marotta – se ancora sarà lui l’amministratore delegato nerazzurro, visto che potrebbe pensare anche a un addio – potrebbe mettere nel mirino un elemento che dalla Roma è in uscita, nonostante si stia allenando con Mourinho dall’inizio della stagione. Ma le sue condizioni fisiche non convincono per niente.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, svolta improvvisa | Si riapre la pista

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, tentazione Douglas Luiz | Il piano di Pinto

Calciomercato Roma, l’Inter potrebbe tentare Smalling

Smalling è un elemento che rimane con la valigia in mano. In uscita: perché davanti ad un’offerta ritenuta congrua, una sua cessione è nell’ordine delle cose. I nerazzurri quindi, per sostituire il difensore olandese, potrebbero puntare in maniera decisa su quello inglese. Pinto, nei suoi confronti, è stato chiaro sin dall’inizio. Non è incedibile. Come nessuno nella rosa giallorossa.

Ecco che la situazione si potrebbe evolvere nelle prossime settimane. Soprattutto perché sembra che Raiola stia spingendo per la soluzione in Premier League per il suo assistito. Il procuratore sente aria di smobilitazione. E allora starebbe mettendo le mani avanti per dare un’opportunità concreta a De Vrij. L’effetto domino è partito.