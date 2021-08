Calciomercato Roma, irrompe la Lazio | Svolta nella trattativa

Calciomercato Roma, la Lazio fa sul serio: la trattativa è entrata nella sua fase cruciale. I biancocelesti sono pronti al colpaccio.

In una sessione di calciomercato nel quale anche i grandi club in Italia sono costretti a fare di necessità virtù in termini di investimenti, le cessioni rappresentano uno snodo cruciale per le varie trattative poste in essere dagli addetti ai lavori. Ne sa qualcosa la Roma che, dopo perfezionato gli addii, tra gli altri, di Pau Lopez, Under e Kluivert, sta provando a trovare una soluzione per i vari Nzonzi, Pastore, Bianda, Coric, Pedro ed Olsen, che ora come ora bloccano il mercato in entrato dei giallorossi.

Questa è la ragione per la quale i giallorossi, ad esempio, non solo non hanno potuto affondare il colpo per Granit Xhaka, ormai vicino al rinnovo con l‘Arsenal, ma sono costretti a temporeggiare anche per Filip Kostic, per il quale la Roma, come vi abbiamo riferito, ha già un accordo di massima, che però non riesce a tramutare in un affondo decisivo proprio perché manca la liquidità derivata dalle cessioni.

Calciomercato Roma, la Lazio ha bloccato Kostic: i dettagli

Anche la Lazio monitora la situazione con molto interesse al punto che, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, i biancocelesti avrebbero ottenuta una posizione di privilegio nella trattativa, bloccando di fatto Kostic, grazie alla “sortita” in Italia dell’agente del calciatore, che ha avuto dei colloqui con Tare. La Lazio dunque sarebbe passata in vantaggio nella corsa al classe ’92 grazie ai contatti delle ultime ore: la Roma insegue, più defilata, stretta nella morsa di cessioni che non si materializzano. Staremo a vedere cosa succederà.