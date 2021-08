Calciomercato Roma, il Tottenham ha deciso | Affondo in A per l’erede di Kane

Calciomercato Roma, gli inglesi fanno sul serio per il centravanti. Potrebbe così sfumare il piano di Tiago Pinto.

Come ormai ben noto, il dg ex Benfica deve cercare di soddisfare quanto prima la richiesta di Mourinho di ottenere un rinforzo a centrocampo. Non si tratterà di un compito facile, vista l’impossibilità dei giallorossi di poter sborsare in un’unica trance grandi quantità di denaro.

In quest’ottica, dunque, si spiega il perché la Roma sia stata subito in grado di ingaggiare Shomurodov e abbia, invece, alla fine rinunciato a Granit Xhaka. Per lo svizzero, infatti, l’Arsenal chiedeva 20 milioni subito mentre la stesso bottino sarà versato nelle casse di Preziosi in modo “diluito”.

Proprio l’acquisto dell’uzbeko ha permesso alla squadra di poter acuire le proprie risorse e la propria incisività offensiva, grazie soprattutto alla grande duttilità tattica del ventiseienne.

Calciomercato Roma, il Tottenham ha scelto Belotti per il dopo Kane

Per quanto riguarda le future mosse dei dirigenti capitolini, va sottolineato come, al momento, sembri molto difficile la possibilità di assistere all’approdo di un ulteriore rinforzo offensivo. L’acquisto di Shomurodov dovrebbe, dunque, essere l’ultimo per la zona di attacco.

Nelle scorse ore, visto il non idilliaco rapporto vissuto da Belotti con Cairo e Juric, si erano infittiti i rumors secondo i quali Pinto volesse provare a ingaggiare il “Gallo” a parametro zero in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo, Fichajes.net, però, l’ex Palermo potrebbe a breve cambiare campionato e firmare con un club di Premier League. Il suo nome sarebbe, infatti, finito in pole alla wish list della dirigenza del Tottenham che ha in lui individuato il degno erede di Harry Kane.

Con quest’ultimo sempre più vicino al Manchester City, Paratici sarebbe al lavoro per regalare a Nuno Espirito Santo un bomber che tante volte ha avuto la possibilità di ammirare dal vivo durante il derby della Mole. Seguiranno aggiornamenti.