Calciomercato Roma, Mourinho “chiama” rinforzi | Dilemma Pinto

Calciomercato Roma, Mou “chiama” il rinforzo, ma ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere nella trattativa.

Con Granit Xhaka ormai quasi definitivamente sfumato, con l’elvetico pronto a rinnovare il contratto con l‘Arsenal, come testimoniato anche dagli indizi social da ambo le parti, la Roma ha dirottato le proprie attenzioni altrove. Non sarà facile acquistare un calciatore dalle caratteristiche simili a quelle del mediano dei Gunners, che non a caso era la primissima scelta di Mourinho, che lo ha messo tempestivamente in cima alla lista dei suoi desideri, ma urge un piano B a stretto giro di posta, anche perché l’inizio della stagione è dietro l’angolo, e l’acquisto di un centrocampista è considerato di stringente importanza.

Calciomercato Roma, nodo Delaney | Mou lo chiama, ma..

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de “Il Tempo“, qualche giorno fa José Mourinho avrebbe effettuato avuto dei contatti informale con Thomas Delaney, centrocampista danese classe ’91 in forza al Borussia Dortmund, ma al momento non si segnala l’inizio di una vera e propria trattativa, dal momento che la Roma deve sciogliere ancora alcuni dubbi sulla bontà dell’operazione. In primis il costo del cartellino, con i gialloneri che continuano a valutare il centrocampista circa 20 milioni di euro, sebbene il suo contratto scada esattamente tra un anno; questo discorso si intreccia con la necessità da parte della Roma di piazzare gli esuberi che ora come ora rappresentano un fardello per le casse dei capitolini, al punto che ogni eventuale acquisto è stato bloccato sino a quando non partirà qualcuno.

Last, but not least, l’aspetto riguardante l’età del calciatore, che tra poco meno di un mese compirà 30 anni: fattori che stanno spingendo Pinto a non affondare il colpo, per ora. Seguiranno aggiornamenti.