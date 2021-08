Calciomercato Roma, addio scontato | Pronte 3 offerte dalla Premier per il difensore

Calciomercato Roma, nelle ultime ore si sono registrati sempre più contatti tra il difensore seguito da Pinto e diversi club di Premier League.

Il dg portoghese ha a disposizione altre poche settimane per limare la squadra da consegnare a José Mourinho in vista della prossima stagione. Universalmente nota, ormai, l’esigenza di acquistare un nuovo elemento a centrocampo.

In questo reparto, il portoghese può contare solo su Veretout, Pellegrini e Cristante. Sono questi ultimi tre, infatti, gli unici elementi considerati incedibili dallo Special One che, invece, ha già annunciato di poter rinunciare a Villar e Diawara, previo l’approdo di due giocatori che possano degnamente sostituirli.

Ciò che ora più interessa al nuovo mister della Roma è però la situazione legata all’approdo di un elemento da schierare in mediana e che possa rappresentare il titolarissimo della rosa in coesistenza con uno dei tre elementi chiave su citati in un ipotetico 4-2-3-1.

Risolta la questione portiere e acuita la pericolosità del fronte offensivo, urge ora rinforzare quel collante tra attacco e difesa che ha vissuto non poche difficoltà nelle ultime stagioni.

Calciomercato Roma, sfuma la pista Lenglet: tre club di Premier su di lui

Nelle scorse settimane diverse valutazioni avevano interessato anche il reparto difensivo. Soprattutto a inizio giugno, infatti, ciò che più preoccupava era la situazione Smalling. Al di là delle incognite fisiche, l’inglese rappresentava un vero e proprio enigma, visto il non idilliaco rapporto instaurato con Mourinho durante la parentesi allo United.

Chiariti i precedenti alterchi e ricevute le giuste garanzie sulla tenuta fisica del numero 6, l’ex Tottenham ha comunicato alla società di credere molto anche in Mancini e nella crescita di Kumbulla e Ibanez. Quasi sicuramente, dunque, non si registreranno nuovi approdi in difesa, a meno di inattese cessioni in questo reparto.

Intanto, si sono registrate interessanti novità relative ad un giocatore seguito in quel di Trigoria qualche tempo fa. Ci riferiamo a Clement Lenglet, protagonista di una stagione tutt’altro che entusiasmante al Barcellona e messo ai margini del progetto da Koeman.

Sul francese, attualmente, c’è il forte interesse di numerosi club inglesi e, su tutti, di Aston Villa, Brighton e Leicester City. Molto più probabile, dunque, assistere ad un passaggio dell’ex Siviglia in Inghilterra piuttosto che nel nostro campionato.

A riportarlo è stato il portale Fichajes.net.