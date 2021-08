Calciomercato Roma, opzione in Serie A | Pinto vuole accelerare

Calciomercato Roma, rimane l’opzione in Serie A per l’esterno che si allena da solo a Trigoria. Pinto vuole dare un’accelerata

Ha bisogno di vendere Tiago Pinto. E lo deve fare in fretta, se vuole cercare ancora di rinforzare la Roma per la prossima stagione. Mourinho aspetta ancora il centrocampista promesso – ma Xhaka ormai pare andato in maniera definitiva – ma sa bene che deve aspettare che qualcuno, soprattutto tra gli esuberi, venga messo alla porta in maniera definitiva per poter alleggerire il monte ingaggi.

Tra questi, ricordiamo, c’è anche lo spagnolo Pedro. Che al momento si sta allenando a Trigoria lontano dal gruppo insieme agli altri che non rientrano nei piani dello Special One. L’esterno offensivo rimane in uscita, ma al momento di soluzioni concrete non ne sono arrivate. Si è mossa solamente una squadra in Serie A: ed è l’unica soluzione che al momento appare davvero plausibile.

Calciomercato Roma, su Pedro solo il Genoa

Chiariamo le cose: ad oggi solamente il Genoa sembra davvero interessato al calciatore. Ma l’alto ingaggio percepito da Pedro alla Roma, blocca qualunque tipo di discorso. Lo spagnolo, in questo caso, potrebbe andare via con destinazione Liguria solamente se i giallorossi pagassero una parte dello stipendio. E non sembra questa una soluzione accettata da Tiago Pinto. Che però deve in ogni caso dare un’accelerata alle operazioni in uscita. Altrimenti il mercato rimane pressoché bloccato.

Saranno settimane veramente calde sotto questo aspetto. Una situazione che il general manager giallorosso sperava di risolvere in tempi brevi, e che invece si trascinerà ancora per un po’. Almeno fino ai giorni precedenti alla fine delle trattativa. Quando, qualunque operazione, può chiudersi in breve tempo. E la sensazione è che andrà proprio così.