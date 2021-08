Calciomercato Roma, svolta per due esuberi pesanti | Il contatto è ufficiale

Importante aggiornamento di mercato in casa Roma. Laurent Blanc ha messo nel mirino due pesanti esuberi giallorossi, Tiago Pinto è pronto a trattare.

Continua a tener banco la questione esuberi in casa Roma, sembra aprirsi un importante spiraglio. Trovano conferma le voci, raccolte dalla nostra redazione ieri, di un forte interesse verso due calciatori da tempo sul mercato. Se fino a poche ore fa si parlava di un timido interesse verso un centrocampista, ora si parla di una doppia trattativa, che potrebbe cambiare di molto i piani in casa giallorossa.

Alla regia di questa operazione ci sarebbe Laurent Blanc, ex CT della Francia, attualmente impegnato sulla panchina qatariota dell’Al Rayyan. L’allenatore francese ha messo gli occhi sui tanti esuberi sul mercato in casa Roma, scegliendone addirittura due. Una notizia che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per Tiago Pinto, ancora alla ricerca di varie pedine per la Roma che verrà.

Leggi anche: Calciomercato Roma, addio scontato | Aumenta la concorrenza per il difensore

Leggi anche: Calciomercato Roma, l’Inter vende ancora e potrebbe puntare il giallorosso

Doppio assist dal Qatar, Blanc vuole due esuberi

Blanc sta cercando parecchi calciatori europei per la sua nuova avventura in Qatar. Tra i tanti profili vagliati due in particolare sono stati accolti con gioia in casa Roma. Ieri si parlava di un forte interesse per Nzonzi, rientrato dal prestito al Rennes e non aggregato alla prima squadra. Oggi c’è il rilancio, parliamo di Javier Pastore, il trequartista argentino sarebbe la scelta sulla trequarti dell’ex ct francese.

Il primo a lanciare la notizia su Twitter è stato Flavio Maria Tassotti, giornalista esperto di mercato giallorosso. Blanc avrebbe richiesto i calciatori nel ruolo di mediano e trequartista. Se dovesse intavolarsi una trattativa le opportunità in casa Roma sarebbero notevoli. Parliamo di due ingaggi pesantissimi, oltre 7,5 milioni di euro sommati.

A quanto pare si trovano conferme, l’interesse del club qatariota è reale, ma non è pervenuta alcuna offerta formale. Blanc ha già allenato Pastore nell’esperienza al Psg e sarebbe un grande estimatore di Steven Nzonzi. I tifosi romanisti aspettano buone nuove, soprattutto in ottica campagna acquisti.