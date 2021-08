Calciomercato Roma, stregato da Mourinho | Prezzo fissato

La Roma è alla ricerca di rinforzi da regalare al tecnico Josè Mourinho. Fari puntati in Inghilterra, dove ci sarebbe il profilo ideale per i giallorossi.

Importanti aggiornamenti sulle trattative di calciomercato della Roma, di nuovo le indiscrezioni ci portano a guardare in Inghilterra. Dopo la fumata nera legata all’approdo di Xhaka dall’Arsenal, le priorità del club giallorosso in entrata non sono cambiate. Rinforzare la mediana è la missione di Tiago Pinto, trovare il rinforzo adatto in una zona del campo che al momento vede partire titolari Cristante e Veretout.

C’è un nome che è rimbalzato dalla mattinata di oggi, come riportato dalla nostra redazione. Le voci continuano a farsi insistenti, la destinazione giallorossa sarebbe gradita dal calciatore. Parliamo di un centrocampista del Fulham, club retrocesso in Championship. Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su di lui, sarebbe il profilo ideale per rinforzare il reparto mediano.

Calciomercato, vuole Mourinho: fissato il prezzo

Parliamo di Zambo Anguissa, centrocampista in forza al Fulham. Come riportato da calciomercato.it, il calciatore gradirebbe la destinazione Roma. Sarebbe stato letterelmente stregato dall’idea di poter lavorare col tecnico Josè Mourinho. Parliamo di un centrocampista di 25 anni, un passaggio in carriera anche al Villarreal.

Profilo ideale per rinforzare il reparto mediano del club giallorosso. Si punta sul fatto che il calciatore farà di tutto pur di evitare di giocare in Championship, il secondo livello del campionato inglese. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, con una quotazione del cartellino piuttosto importante, parliamo di 25 milioni di euro.

L’ostacolo più grande in casa giallorossa rimane quello di vendere prima di comprare. La lista degli esuberi continua ad essere lunghissima, con Pinto che sta cercando di piazzare diversi giocatori. Nel caso in cui si concretizzino partenze per quanto riguarda le cessioni si può iniziare a sperare nella campagna acquisti. Il valzer del mediano in casa giallorossa potrebbe risolversi col giovane centrocampista camerunense.