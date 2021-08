Calciomercato Roma, esubero di lusso | Pinto prova a piazzarlo

Non si fermano le voci di mercato intorno ai tanti esuberi in casa Roma. Tiago Pinto sta cercando di trovare una sistemazione in Serie A per un ex titolare.

Tiene banco da giorni la questione esuberi in casa Roma, esattamente da quando il gruppo squadra è partito per il ritiro in Portogallo. Nella sua terra natia, Josè Mourinho, non ha portato con se diversi elementi della rosa giallorossa. Un vero e proprio esercito di esuberi, tra giovani che non hanno convinto, rientri dai prestiti non più nei piani societari e calciatori da tempo sul mercato.

Tra i tanti esuberi ce n’è uno che avrà spiazzato più di qualche tifoso giallorosso. Parliamo di un giocatore che in carriera ha vinto praticamente tutto quello che si poteva vincere. Arrivato alla Roma lo scorso anno, ha disputato una stagione tutto sommato in linea con il rendimento della Roma di Fonseca, tra alti e bassi. Ma adesso si allena in autonomia, insieme ai tanti a Trigoria in cerca di sistemazione, il suo futuro potrebbe essere definito a breve.

Le mosse di Tiago Pinto, asse col Genoa

Parliamo di Pedro, l’attaccante spagnolo non rientra nei piani di Mourinho ed è ufficialmente sul mercato. Sebbene sia una trattativa non semplice da condurre per Tiago Pinto. Si fanno insistenti le voci di una proposta fatta al Genoa, così come riportato nella giornata di oggi da Il Romanista.

Diversi elementi potrebbero spingere l’attaccante spagnolo sotto la lanterna. I buoni rapporti societari in primis, basti pensare alla chiusura dell’affare Shomurodov. Inoltre la Roma vorrà di sicuro liberarsi di un ingaggio piuttosto pesante, parliamo di 3 milioni di euro netti, in scadenza nel 2023. Se riuscisse a trovare una destinazione in Serie A per lui, infine, la società giallorossa potrebbe anche usufruire di notevoli vantaggi fiscali, conseguenti al decreto crescita. Una pista da seguire dunque, in questa sessione di calciomercato giallorosso.