Calciomercato Roma, svolta improvvisa | Si riapre la pista

Calciomercato Roma, si riapre la pista per il portiere in uscita: i contatti potrebbero riprendere in breve tempo. Ecco le novità

Un svolta improvvisa che potrebbe aiutare Tiago Pinto nelle prossime operazioni di mercato. Una trattativa che sembrava chiusa ma che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, si potrebbe riaprire velocemente. Per la gioia del general manager portoghese, che è alla ricerca di quei fondi che servono per aiutare Mourinho nella composizione di una rosa che deve essere per forza di cose competitiva.

Ora, Robin Olsen, sembrava destinato al Lilla. Ma la trattativa si era arenata perché il club campione di Francia aveva deciso di puntare forte su Mandanda. Ma quest’ultimo non avrebbe accettato il trasferimento e allora, dopo aver perso Maignan, il club d’Oltralpe starebbe nuovamente pensando al tesserato della Roma.

Calciomercato Roma, la situazione Olsen

Olsen quindi sarebbe tornato di moda. Una soluzione che starebbe bene a Tiago Pinto, che come detto ha bisogno di denari freschi per poter assaltare quei calciatori da regalare a Mourinho. In via di definizione ci potrebbe essere anche il trasferimento di Pedro verso il Genoa, anche se, in questo caso, sarebbe necessario un aiuto economico della società giallorossa nel pagamento dello stipendio dello spagnolo.

Vedremo come si evolveranno le cose. Anche se rimane evidentemente in pista la trattativa per il portiere svedese che potrebbe davvero approdare in Francia nelle prossime settimane. Sarebbe un problema in meno per Pinto. Che al momento sembra si sia impigliato nelle operazioni in uscita dopo un avvio sicuramente promettente.