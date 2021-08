Calciomercato Roma, futuro blindato | Decisione di Mourinho

Il futuro per i due giocatori giallorossi cambia dopo settimane di lavoro con José Mourinho. Sul calciomercato blindati ma…

Ultime ore in Portogallo per la Roma di José Mourinho, prima del volo in Spagna, dove domani sera alle ore 22 i giallorossi affronteranno il Betis Siviglia allo Stadio Benito Villamarín, per quella che sarà l’ottava uscita precampionato. Anche in questa seconda fase il tecnico portoghese oltre che su giocatori affermati ha potuto lavorare con i giovani talenti del vivaio, che fino all’anno scorso erano in pianta stabile nella Primavera di Alberto De Rossi. Nella parte finale della scorsa stagione chi si era preso la scena era stato Ebrima Darboe, centrocampista gambiano classe 2001 che è stato messo in campo da Paulo Fonseca in molte occasioni.

Calciomercato Roma, Mourinho decide il futuro

Il giocatore però non sembra aver convinto in toto José Mourinho, che da quando ha iniziato la sua avventura nella capitale ha sempre chiesto al general manager Tiago Pinto un giocatore di qualità in quel ruolo. La trattativa con Granit Xhaka, però non ha portato i risultati sperati, ma in quel reparto la Roma può contare a disposizione di molti giocatori come Diawara, Villar, Veretout e Cristante. A questi si aggiunge anche un altro giocatore, il più utilizzato tra i giovani da Mourinho. Si tratta di Edoardo Bove, classe 2002 che ha impressionato positivamente lo Special One, tanto che secondo quanto riportato da ‘gazzetta.it’, potrebbe rimanere e non andare in prestito.

Lo stesso discorso vale per Nicola Zalewski, esterno offensivo che potrà tornare utile al portoghese. Molto dipenderà anche dal mercato, perché se da una parte i ragazzi piacciono molto all’allenatore, dall’altra c’è la necessità di farli giocare. Le richieste sia in Serie A che in Serie B ci sono, ma verranno valutate negli ultimi giorni di mercato.