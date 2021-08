Calciomercato Roma, proposto lo scambio | Trattativa in corso

Potrebbe presto scaldarsi la trattativa di calciomercato per la Roma che potrebbe accogliere un nuovo giocatore.

Continua senza sosta il lavoro del general manger giallorosso Tiago Pinto, impegnato su più fronti, sia sulle entrate che sulle uscite. Soprattutto su quest’ultime ci sono problemi che impediscono di proseguire il rinforzamento della rosa, visto che l’alto numero di esuberi presente nella Roma, non permettono al portoghese di regalare ulteriori nuovi arrivi a Jose Mourinho, il quale per ora si accontenta di Rui Patricio, Eldor Shomurodov e anche Matias Vina, in attesa dell’annuncio ufficiale per quest’ultimo. Intanto potrebbero intensificarsi i contatti con la Sampdoria, con il presidente Massimo Ferrero che ha proposto ai giallorossi Mikkel Damsgaard.

Calciomercato Roma, si tratta per lo scambio

Per il centrocampista classe 2000 il patron blucerchiato, noto tifoso della Roma, sarebbe disposto a trattare e sarebbe anche pronto a inserire nella trattativa uno tra Diawara e Florenzi, come riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. Il giovane giocatore danese piace anche al Tottenham, che avrebbe offerto ben 20 milioni di euro alla Sampdoria. Dunque, potrebbe tornare utile anche uno scambio con il centrocampista guineano oppure con l’esterno che ha giocato l’ultima stagione al Paris Saint-Germain, dove però non è stato riscattato. I contatti tra la Roma e il club ligure proseguono, e chissà che non si possa arrivare ad un accordo. La pista Delaney sta per tramontare definitivamente, riporta ancora il noto quotidiano sportivo.