Calciomercato Roma, ha rinnovato | Confermato fino al 2023

I giallorossi confermano una figura importante all’interno del club, che ha diretto anche molte trattative di calciomercato.

Mentre Tiago Pinto e José Mourinho continuano a confrontarsi sulle strategie future per il calciomercato, c’è un altro dirigente che da anni è nella Roma e farà da spalla destra al general manager portoghese. Si tratta di Morgan De Sanctis, l’ex portiere della Roma da ormai alcune stagioni si occupa del settore giovanile, e per un breve periodo è stato anche direttore sportivo ad interim dopo l’addio di Monchi. Su ogni foto di qualsiasi acquisto giallorosso del settore giovanile, dai più piccoli fino alla Primavera, c’è la figura del dirigente sportivo che sta accompagnando il percorso del vivaio del club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, è in pole position | Ore caldissime per il suo futuro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, proposto lo scambio | Trattativa in corso

Calciomercato Roma, ha rinnovato fino al 2023

Nel corso di questi mesi era stato cercato anche da altri club, soprattutto l’Ascoli che gli aveva offerto il ruolo di direttore sportivo della squadra marchigiana, militante in Serie B. Poi con l’arrivo dei Friedkin e di Tiago Pinto, il suo lavoro è sempre stato visto positivamente dalla proprietà e dal portoghese che gli ha confermato il ruolo di supervisore del settore giovanile. Come riporta l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, l’ex portiere ha appena rinnovato con la Roma per altri due anni, fino al 2023, un grande segnale di continuità e di crescita per il suo percorso formativo.