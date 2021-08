Calciomercato Roma, problema ingaggio | Prende quota lo scambio

Calciomercato Roma, il nodo ingaggio rappresenta un problema: ecco che ritorna in auge il super scambio: i dettagli.

Ha destato scalpore fino a un certo punto la decisione da parte di Mourinho di non aggregare per il ritiro nelle Algarve Alessandro Florenzi, che sta vivendo queste calde ore estive da vero e proprio separato in casa. Ritornato dal prestito al Paris Saint Germain, il terzino classe ’91 ha le valigie in mano, anche perché si ha la sensazione che questa sia l’unica finestra di calciomercato nella quale si può ricavare qualcosa dalla sua cessione, alla luce della scadenza del contratto nel 2023.

Il problema è che, almeno fino a questo momento, offerte concrete sul piatto non sono pervenute. Qualche timido sondaggio è stato effettuato dal Siviglia, ma Monchi ha preferito per ora tirare i remi in barca, preferendo virare su un profilo più giovane e dall’ingaggio meno elevato come Molina. Secondo quanto riportato dal “Messaggero“, infatti, sarebbe proprio il problema la causa causarum del raffreddamento della pista Florenzi-Siviglia, e all’orizzonte non è detto che non possa ritornare in auge la mai sopita ipotesi di uno scambio con l’Inter.

Calciomercato Roma, scambio Florenzi-D’Ambrosio: le ultime

Stando a quanto riferito sempre dalla stessa fonte, Inter e Roma potrebbero tornare a sedersi al tavolo delle negoziazioni, per intavolare uno scambio utile ad entrambi i club. Ai nerazzurri, che avrebbero in rosa un terzino destro che, unitamente all’acquisto di Nandez, che può essere impiegato sia come fluidificante di fascia che come mezzala in un centrocampo a tre, offrirebbe corsa ed esperienza. Alla Roma, che non solo cederebbe un calciatore ormai “scontento”, ma si ritroverebbero un difensore come D’Ambrosio che definire poliedrico sarebbe solo un eufemismo: non siamo ancora entrati nella fase più calda della trattativa, con l’Inter impegnata in queste ore a definire il passaggio di Lukaku al Chelsea, ma è una traccia che bisogna prendere in considerazione con molta attenzione, perché gravida di possibili aggiornamenti.