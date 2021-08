Calciomercato Roma, sogno Icardi | Possibile assalto ad una sola condizione

Calciomercato Roma, Icardi al momento non è una pista percorribile, ma potrebbe diventarlo nel caso si presenti una condizione.

Che Icardi sia stato proposto alla Roma, non è certo una novità: non può essere definito tale neanche il fatto che il profilo dell’argentino possa ingolosire il club capitolino. Ma questo “flirt” platonico al momento è destinato a restare confinato nei limiti della mera utopia: i giallorossi un attaccante boa ce l’hanno, ed è quell’Edin Dzeko che la cura Mourinho sembra aver già rigenerato. Il bosniaco è considerato parte integrante del progetto da parte dello Special One, che gli ha sovente affidato le chiavi dell’attacco. E allora? Il cigno di Sarajevo resterà alla Roma e Maurito stazionerà sotto la Tour Eiffel?

Probabilmente sì, ma il giro internazionali di bomber messo in moto dalla sempre più probabile cessione di Lukaku al Chelsea e dall’ufficializzazione del mancato rinnovo di Messi con il Barcellona, rischia di scompaginare quelle ( poche) granitiche certezze che una sessione di calciomercato così atipica e sempre più monopolizzata dai petrodollari degli sceicchi presenta.

Calciomercato Roma, se Dzeko va via, occhio alla pista Icardi: i dettagli

Con Lukaku in partenza, l’Inter sta già gettando le basi in vista della trattativa per quello che sarà il successore del belga: sondaggi esplorativi per Dzeko sono stati fatti, ma per ora la Roma avrebbe fatto muro, sebbene il contratto del bosniaco scada il prossimo anno, e si aggiri attorno ai 7,5 milioni di euro. Spostandoci in Francia, il PSG è uscito allo scoperto, e quella parigina sembra la destinazione più probabile anche per Leo Messi, almeno a giudicare dai rumours delle ultime ore: con un attacco pieno di campioni di primissima fascia, gli spazi per Icardi si ridurrebbero al lumicino. I francesi potrebbero anche decidere di darlo via in prestito condizionato attorno ai 40-45 milioni di euro, almeno stando a quanto riferito recentemente da Repubblica.

E allora sì, con Dzeko all’Inter e Messi al Psg, si potrebbero creare le premesse per un ritorno in Serie A di Icardi: al momento è solo fantamercato, ma in futuro chissà…