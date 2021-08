Calciomercato Roma, Mou ha deciso | Offerte rispedite al mittente

Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso: tutte le offerte verranno rispedite al mittente. Non si muove da Trigoria

Si apre una nuova pagina, l’ultima, del suo romanzo giallorosso. Sembrava dovesse partire certamente. Si parlava anche di una possibile sua spedizione tra gli epurati. Invece, a poco più di due settimane dall’inizio del campionato, ha scalato tutte le gerarchie. E anche la prossima stagione sarà il titolare. Dzeko non si muove. Mourinho ha deciso.

L’attaccante bosniaco rimarrà a Trigoria, rispettando così il suo ultimo anno di contratto con i giallorossi. Il tecnico portoghese lo vede bene. E Dzeko, dal proprio canto, ha messo la sua esperienza e le sue qualità tecniche al servizio dello Special One. Che ha definitivamente messo un veto alla sua cessione – spiega oggi il Corriere dello Sport – quindi, tutte le offerte che arriveranno da qui alla fine del calciomercato, verranno garbatamente rispedite al mittente.

Calciomercato Roma, Dzeko un punto fermo per Mourinho

Non tornerà ad indossare probabilmente la fascia di capitano. Ma questo poco importa. Con Pellegrini il rapporto è ottimo e Dzeko comunque si sente un leader anche senza il pezzo di stoffa al braccio. Tramontata subito l’ipotesi Belotti – l’offerta presentata da Pinto a Cairo è stata ritenuta troppo bassa – da quel momento la prima ipotesi per l’attacco è stata solamente il calciatore che ha appena iniziato la sua probabile ultima stagione con la maglia della Roma addosso.

Nemmeno un affondo dell’Inter – che avrebbe pensato a lui per sostituire Lukaku in partenza verso il Chelsea – verrà preso in considerazione. Le motivazioni, in Edin, sono tante. Vorrebbe alzare un trofeo prima di salutare. E sa bene che con Mourinho (uno abituato a vincere) le percentuali si sono sensibilmente alzate. E allora il matrimonio continuerà. Un ultimo capitolo del romanzo citato sopra che potrebbe – si spera – portare ad un finale magico.