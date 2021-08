Calciomercato Roma, l’esubero sogna il Psg | “Sarebbe bello”

Calciomercato Roma, nel corso di un’intervista, un esubero dell’attuale rosa dei giallorossi ha esternato il suo desiderio.

Il mercato della Roma è attualmente fermo, dal momento che Tiago Pinto non riesce a sistemare quegli esuberi dalle cui cessioni poter chiudere quelle operazioni che meritano l’assalto finale. E quindi, i vari Florenzi, Olsen, Fazio, Nzonzi, Coric, Bianda e Pastore, per citarne alcuni, costringono ad un naturale ridimensionamento delle strategie di mercato dei giallorossi, che chiaramente non possono permettersi investimenti esorbitanti senza il “malloppo” delle cessioni.

Da non trascurare, in quest’ottica, le parole rilasciate proprio da uno dei possibili epurati, Javier Pastore, che tra i tanti temi toccati, ha anche parlato di quello lui stesso considera un vero e proprio sogno.

Calciomercato Roma, le parole di Pastore sul Psg

Ecco uno stralcio dell’intervista di Pastore, intervenuto ai microfoni di So Foot: “Nel momento in cui ho lasciato il Psg, i dirigenti mi avevano proposto cinque anni di contratto: volevano che chiudessi la carriera lì. Ero orgoglioso di tale proposta, ma volevo giocare di più, la concorrenza era troppo forte. Con Neymar, Mbappè, Di Maria, Cavani, non era lo stesso. Tornare in un club del genere sarebbe sicuramente bello: stasera proverò a sognare per vedere cosa succede dopo.”