Calciomercato Roma, Pinto spiazzato | Sorpasso in Premier

Continuano frenetiche le trattative di calciomercato estivo in casa Roma. Tiago Pinto vede sfumare un obiettivo che a lungo era stato accostato ai giallorossi.

Giorni caldissimi in casa Roma, i giallorossi dividono la propria preparazione stagionale tra campo e calciomercato. Da un lato gli uomini di Mourinho continuano a giocare amichevoli con un ritmo impressionante. Dall’altro Tiago Pinto è completamente immerso nelle trattative in entrata ed in uscita, per disegnare al meglio la Roma che verrà.

Non c’è ancora stato il grande colpo in casa giallorossa, simbolo di questo stallo è la trattativa che ha visto sfumare Xhaka, mentre tante voci di corridoio lo davano ad un passo. Stavolta non parliamo della mediana, ma del ruolo di difensore centrale, dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti su un calciatore a lungo accostato alla Roma.

Calciomercato, Pinto sorpassato | Futuro in Premier

Parliamo di Clément Lenglet, difensore in forza al Barcellona, francese classe ’95. La Roma era stata accostata al suo profilo nelle scorse settimane. E’ di oggi la notizia, riportata dalla testata spagnola DonBalon, di un forte interesse manifestato da parte del Leicester.

Gli inglesi, guidati da Brendan Rodgers, avrebbero trovato nel calciatore francese la pedina giusta per la propria stagione. La trattativa sta avendo un’accellerata proprio in queste ore, in seguito al brutto infortunio di un altro difensore francese in forza alle Foxes. Infatti durante l’amichevole col Villarreal, Wesley Fofana, ha subito un infortunio shock, con la rottura del perone.

Il Barcellona dal canto suo non ha mai fatto mistero di voler cedere il centrale difensivo, che in blaugrana ha collezionato dal 2018, 84 presenze e 4 gol. Si era parlato nelle settimane scorse di un tentativo portato avanti da Pinto, sulla base di 15 milioni di euro. La valutazione del difensore però dovrebbe essere intorno ai 25 milioni, vedremo come si chiuderà la trattativa, gli indizi puntano tutto sul futuro in Premier League.