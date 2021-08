Betis-Roma: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv

Ultima amichevole per la Roma di Mourinho prima del ritorno a Trigoria. Domani i giallorossi scenderanno in campo contro gli spagnoli del Betis Siviglia.

Ultima amichevole per la Roma in terra iberica, domani sera i giallorossi affronteranno gli spagnoli del Betis Siviglia. La truppa di Mourinho ha raggiunto stamattina la terra andalusa, ritmi altissimi in questa fase di preparazione. Solo due giorni fa i giallorossi avevano liquidato con un 3-1 i portoghesi del Belenenses.

Timidi buoni segnali di produzione offensiva nell’ultimo test, con le reti di Dzeko, Zaniolo e Mayoral (lo spagnolo fin qui è capocannoniere). Qualche brivido per il brutto errore di Rui Patricio, ma niente drammi per una preparazione che sembra filare liscia, almeno sul campo. Si scenderà in campo domani sera, alle ore 22, all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia nella prima edizione dell’ ‘Unbeatables Cup‘, torneo al quale partecipano anche Fiorentina ed Espanyol.

Betis-Roma: probabili formazioni e diretta tv

📌 La partita del 7 agosto in casa del Betis farà parte della #UnbeatablesCup 📄 https://t.co/RlfRd7OhRm#ASRoma pic.twitter.com/2BVbyboOTG — AS Roma (@OfficialASRoma) July 30, 2021

Evidentemente la scelta dello staff tecnico in questa preparazione è quella di abituare i giocatori al ritmo partita stagionale. Con la speranza che la Roma arrivi fino in fondo in tutte le competizioni, con un impegno ogni tre giorni di media. Probabilmente domani assisteremo ad un ampio turn-over, rispetto agli 11 scesi in campo due giorni fa.

Mourinho potrebbe schierare la Roma con questa formazione: (4-2-3-1) Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Bove, Darboe; Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral.

Davanti il Betis di Manuel Pellegrini, sesto nella scorsa Liga, e qualificato alla prossima Europa League, avversario di spessore che potrebbe schierarsi con questa disposizione: (4-3-3): Silva; Sabaly, Ruiz, Hermoso, Miranda; Guardado, Carvalho, Camarasa; Fekir, Moron, Canales.

Ottime notizie per i tifosi giallorossi. Infatti il match sarà visibile in diretta per tutti gli abbonati Sky, sul canale Sky Sport Calcio oppure sul canale Roma Tv. La gara sarà trasmessa anche via streaming per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento con Now Tv. Inoltre ci sarà la possibilità di assistere alla partita via streaming anche in modo gratuito, iscrivendosi al canale RomaTv+ rintracciabile sui canali societari della squadra giallorossa.