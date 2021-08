Roma, UFFICIALE: presentazione all’Olimpico con i tifosi, prezzi e regolamento

La Roma riapre ufficialmente le porte dello stadio Olimpico per presentarsi ai propri tifosi. Ecco quando, e contro chi, i giallorossi scenderanno in campo.

Una buona notizia per tutti i tifosi della Roma, c’è l’annuncio ufficiale, l’Olimpico riapre i cancelli in occasione della presentazione della squadra. Grande svolta per i tifosi, che non vedevano lo stadio aperto da più di un anno e mezzo. Sarà l’occasione per conoscere la nuova Roma targata Josè Mourinho, pochi giorni prima del debutto stagionale in Conference League.

Ecco la data per il ritorno dei romanisti allo stadio, sabato 14 agosto, appena 5 giorni prima del debutto ufficiale. L’avversario sarà il Raja Club Athletic di Casablanca, squadra marocchina che milita nella massima serie nazionale. Un anno e mezzo, tanto è passato dall’ultima sfida casalinga dove la Roma poteva contare sull’appoggio del tifo. Scopriamo le modalità d’ingresso e i prezzi dei biglietti.

L’Olimpico riapre ai tifosi, info biglietti

La modalità di vendita dei biglietti sarà esclusivamente on-line in questa prima fase. Ottime notizie per gli abbonati, a loro sarà riservato il diritto di prelazione per la presentazione ufficiale. Questo diritto esclusivo potrà essere esercitato esclusivamente dalle ore 12:00 di lunedì 9 agosto e fino alle ore 12:00 di martedì 10 agosto 2021. Per ogni abbonamento diritto di prelazione di 2 biglietti.

L’eventuale vendita libera avrà inizio dalle ore 12:15 di martedì 10 agosto 2021. La novità di questa fase è che potranno essere acquistati fino a 4 biglietti per ogni transazione. Ecco i prezzi dei biglietti nel dettaglio: le curve verranno 10 euro, mentre i distinti 14 euro. La tribuna Tevere 20 euro, mentre la Monte Mario avrà un prezzo di 30 euro. Attenzione, questi sono i prezzi riservati esclusivamente agli abbonati nella stagione 2019/20, non è da escludere quindi un rincaro nella fase di vendita libera.

Inoltre il comunicato societario ricorda come ci sarà l’obbligo di mostrare il green pass, in ottemperanza alle norme vigenti in Italia. Ma la notizia più grande resta la possibilità per i tifosi giallorossi di tornare ad abbracciare la Roma allo stadio Olimpico, dopo un anno e mezzo dall’ultima volta.