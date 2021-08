Betis Siviglia-Roma 5-2, Shomurodov sugli scudi | Espulsi Pellegrini, Mou, Mancini e Karsdorp

Betis Siviglia Roma, ecco l’analisi del match del Benito Villamarin: difesa un pò distratta, bene Shomurodov. Espulsi Pellegrini, Mou, Mancini e Karsdorp.

Partita pazza al Benito Villamarin, e non solo per il risultato. La gara tra Betis e Roma si è conclusa, infatti, sul risultato di 5-2, maturato al termine di un match molto intenso, caratterizzato da una svista arbitrale che ha causato le espulsioni di Pellegrini e Mourinho. Pronti via e gli spagnoli trovano il goal con Rodri Sanchez, che buca Rui Patricio con un mancino a fil di cotone; i padroni di casa tentano di fare la gara, ma non creano particolari grattacapi a Rui Patricio. Anzi, è la Roma a trovare il goal con Shomurodov, su un’ottima imbucata di Pellegrini.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, svolta Dzeko | Via libera per la cessione

Neanche il tempo di riordinare le idee, che Fekir con un sinistro beffardo pesca l’angolo e non lascia scampo a Rui Patricio; ma anche in questo caso gli uomini di Mourinho reagiscono, e trovano nuovamente il pari con Mancini, che ribadisce con un facile tap in il pallone che Shomurodov aveva impattato clamorosamente sulla traversa, anticipando tutti con un colpo di testa imperioso sul primo palo. La partita, però, si innervosisce per l’errore clamoroso del direttore di gara, che non vede un clamoroso fallo di mano di Moreno, l’autore del goal del 3-2: vengono espulsi Pellegrini e Mourinho per proteste. Partita in discesa per il Betis, che arrotondando il risultato con Tello e Robert. Espulsi anche Mancini e Karsdorp.