Betis Siviglia Roma, Pellegrini e Mourinho espulsi: ecco cosa è successo

Espulsioni Pellegrini e Mourinho, Betis Siviglia-Roma: i motivi del cartellino rosso rifilato al centrocampista e al tecnico.

Si accendono gli animi al Benito Villamarin, nel corso della sfida tra il Betis Siviglia e la Roma, gara che gli spagnoli stanno conducendo al momento per 3-2. E proprio il terzo goal degli andalusi ha fatto andare su tutte le furie sia Pellegrini che Mourinho, a cui è stata comminata un’espulsione: il goal di Moreno è viziato da un clamoroso tocco di mano, non ravvisato dal direttore di gara, che ha decretato il goal, noncurante delle proteste di Pellegrini: il capitano è stato espulso dall’arbitro, così come José Mourinho, che è entrato in campo per protestare ( giustamente) con il direttore di gara.

Come se non bastasse, pochi minuti più tardi è stato espulso anche Mancini, che, già ammonito, ha toccato con il braccio la palla: la partita ormai volge al termine e sembra non aver più niente da dire, viziata da una conduzione arbitrale assolutamente da rivedere.