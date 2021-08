Calciomercato Roma, l’Inter fa sul serio per Dzeko: ecco l’offerta

Calciomercato Roma, l’Inter va all’assalto di Edin Dzeko: la proposta dei nerazzurri per convincere il bosniaco a lasciare la Capitale.

Il valzer di attaccanti innescato dalla cessione ( ormai solo da ufficializzare) di Lukaku all’Inter, creerà le premesse per un effetto domino di quelli che non si vedevano da tanto in Serie A. Già, perché per sopperire all’assenza di Big Rom, i nerazzurri hanno ricominciato a sondare il terreno per Edin Dzeko, che, va detto, si è conquistato tutta la fiducia di Mourinho in questo precampionato che lo ha visto protagonista.

Nell’idea di Marotta l’acquisto dell’attuale centravanti della Roma, che ha ancora un anno di contratto con i giallorossi, al termine del quale percepirebbe complessivamente 7,5 milioni di euro, non escluderebbe l’arrivo di Duvan Zapata, per il quale già sarebbe stato trovato un accordo di massima sia con l’Atalanta, sia con lo stesso colombiano, come testimoniato dalle parole del suo entourage alcuni giorni fa.

Calciomercato Roma, Dzeko-Inter: proposto un biennale

Secondo quanto riportato da “Sky Sport“, l‘Inter avrebbe già messo sul piatto un’offerta per Dzeko, proponendo al “cigno di Sarajevo” un contratto biennale. Non sono state svelate le cifre dell’affare, ma è probabile che i Campioni d’Italia uscenti possano ingolosire il bosniaco con una spalmatura del suo attuale ingaggio, a cui andrebbe aggiunta un guadagno cospicuo nelle due annualità. La Roma non vorrebbe cedere Dzeko, anche perché poi si ritroverebbe nella scomoda situazione di dover andare alla ricerca di un sostituto all’altezza dell’ex capitano: nelle ultime ore sono ritornate in auge le candidature di Icardi e soprattutto Belotti, ma l’impressione è che tutto dipenda dalla volontà da parte dell’Inter di affondare il colpo.