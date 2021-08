Calciomercato Roma, svolta Dzeko | Via libera per la cessione

Calciomercato Roma, addio Dzeko: c’è la svolta forse decisiva. Apertura per la cessione: Inter all’assalto, i dettagli.

Importanti aggiornamenti sul fronte Dzeko. L’attaccante bosniaco, che non è partito titolare nella sfida che sta vedendo la Roma affrontare il Betis Siviglia, è al centro di molte voci di mercato, che lo danno sempre più vicino all’Inter, dopo che i nerazzurri hanno praticamente perfezionato l’addio di Romelu Lukaku, in procinto di passare al Chelsea per quasi 115 milioni di euro. Marotta non si è fatto trovare impreparato, e non ha perso tempo nell’individuare nel bosniaco della Roma e in Zapata dell’Atalanta i naturali successori del “Big Rom”: e proprio per l’ex capitano giallorosso ci sono novità da analizzare con molta attenzione.

Calciomercato Roma, Dzeko più vicino all’Inter: apertura dei giallorossi

Edin #Dzeko is getting closer to #Inter. Offered a contract until 2023 as I anticipated in the last hours. #ASRoma opened to give him the green light for the departure in the next days. #transfers https://t.co/7uLVQpimU2 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 7, 2021

Come riportato da Niccolò Schira, Dzeko si avvicina all’Inter: per l’ex City è stato messo sul piatto un contratto biennale, ma la novità è un’altra. La Roma, infatti, avrebbe aperto alla cessione, per quello che si configura ora come ora come un via libera definitivo; chiaramente Pinto starà vagliando già l’eventuale sostituto del “cigno di Sarajevo”, ed in questo senso impossibile non menzionare i profili di Belotti ed il sogno Icardi, con quest’ultimo sempre più chiuso dalla concorrenza agguerrita che si profila quest’anno all’ombra della Tour Eiffel.