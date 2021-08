Calciomercato Roma, Dzeko-Inter, ecco la situazione

L’attaccante giallorosso non è sul calciomercato, ma le ultime notizie parlano di una novità per il futuro di Dzeko all’Inter.

La situazione relativa al calciomercato degli attaccanti potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. Tutto ruota attorno a Romelu Lukaku, che da giorni ormai sta ricevendo la corte del Chelsea campione d’Europa. Thomas Tuchel vorrebbe rinforzare il reparto offensivo e nelle prossime ore il club londinese sarebbe pronto a presentare una nuova offerta, da 110 milioni di euro cash, senza l’inserimento di nessuna contropartita tecnica (inzialmente si era parlato di Marcos Alonso e poi di Zappacosta). Dunque ore caldissime sul fronte attaccanti, per quella che si prospetta una vera e propria reazione a catena.

Calciomercato Roma, situazione Dzeko Inter

Vi abbiamo parlato sin dal primo giorno di questa trattativa col Chelsea, che il nome di Edin Dzeko all’Inter sarebbe tornato per forza di cose di moda. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del telegiornale sportivo ‘Sport Mediaset’, ufficialmente non ci sarebbero apertura né da parte del bosniaco né da parte della Roma, che rifiuterebbe dunque la richiesta dell’Inter. Ufficiosamente, però, l’ex centravanti del Manchester City, avrebbe dato il suo gradimento alla squadra di Simone Inzaghi, accettando una possibile proposta, qualora dovesse arrivare. Inter-Dzeko si potrebbe fare anche in caso di un ulteriore acquisto in attacco da parte dei nerazzurri.