Calciomercato Roma, assalto dalla Serie A | Arriva l’offerta

Calciomercato Roma, è assalto dalla Serie A: nei prossimi giorni è attesa un’offerta per il giallorosso. Anche se il club potrebbe fare muro

Sono cambiate molte cose nello spazio di poche settimane. Sia in casa giallorossa, sia nelle atre big della Serie A. E adesso potrebbe arrivare un’offerta vera e propria per un elemento che, all’inizio, sembrava essere sul piede di partenza e che invece, adesso, è uno dei punti fermi di Mourinho. Ma l’improvvisa e inaspettata accelerazione nella trattativa che sta per portare Lukaku al Chelsea, potrebbe far scattare un assalto nerazzurro nei confronti di Dzeko. Stando a quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport.

Per Marotta l’attaccante giallorosso sarebbe un piano B. Ma comunque molto attuale, viste le difficoltà che ci sono per arrivare a Vlahovic e Zapata, che sarebbero i primi due obiettivi dell’Inter. Che qualora non riuscisse a chiudere una delle due operazioni, potrebbe puntare forte sul centravanti della Roma, che ogni anni ritorna di moda e che adesso, a differenza delle altre volte, è in scadenza.

Calciomercato Roma, Dzeko diventa quasi incedibile

Ma durante la preparazione anche dentro la Roma le cose sono cambiate. Dzeko che era in partenza – e con la società che a un certo punto sembrava quasi volesse regalargli il cartellino – è invece diventato un punto fermo dello Special One. E Tiago Pinto potrebbe anche alzare un muro davanti all’offerta che potrebbe (dovrebbe) arrivare nei prossimi giorni. Anche perché riuscire a trovare un sostituto, adesso, a due settimane dall’inizio del campionato, appare un’impresa ardua.

Dzeko, infine, si muoverebbe solamente a delle condizioni vantaggiose per lui. Accettando solamente un biennale. Ma questi poi sono altri problemi che non riguarderebbero più la Roma. Che comunque sembra decisa a dire di no.