Calciomercato Roma, ecco quello che potrebbe accadere nelle prossime ore in casa giallorossa e non solo.

La squadra di Mourinho è ormai prossima all’affrontare la nuova stagione. Per iniziare quest’ultima nel migliore dei modi, a detta dello Special One, mancano però ancora alcuni dettagli non affatto trascurabili.

Senza dimenticare dell’ormai vessata questione legata all’approdo di un mediano da schierare nei due posti che il portoghese ha designato davanti alla difesa a quattro, diversi cambiamenti potrebbero riguardare anche il reparto avanzato.

Qui, la Roma vanta un perfetto ibrido di esperienza e gioventù, nonché di qualità e importanza fisica. Basti pensare ai centimetri di altezza di Dzeko, Zaniolo e del nuovo arrivato Shomurodov ma anche alle grandi doti tecniche dei tre appena citati e degli altri “colleghi” quali Mhkitaryan ed El Shaarawy.

L’approdo dell’uzbeko, si credeva fino a poco fa, avrebbe potuto chiosare le operazioni di Pinto per l’attacco. In realtà, su questo fronte, potrebbero registrarsi altre importanti novità.

Calciomercato Roma, Belotti tra Bergamo e la Capitale: tutto dipende da Lukaku

Tutto ruoterà intorno alla vicenda Lukaku. Il belga, dopo due anni in nerazzurro, è ormai prossimo al firmare con quel club dal quale fu praticamente “cacciato” e venduto al Manchester United.

Nei prossimi giorni potrebbe, dunque, chiosarsi il suo ritorno a Londra, previo un versamento nelle casse di Zhang di una cifra di circa 120 milioni di euro. Uno scenario del genere potrebbe avere una certa ingerenza anche sui piani capitolini.

Marotta avrebbe infatti individuato nella coppia Dzeko-Zapata il binomio perfetto cui affidare la ripartenza per la fase post-belga. Mourinho non ha affatto intenzione di privarsi di quello che, attualmente, reputa il centravanti titolare della rosa a poco più di una settimana dall’inizio della nuova stagione.

Nonostante ciò, però, l’approdo del bosniaco in Lombardia potrebbe comunque avvenire. Il “grimaldello” sarà rappresentato dalla capacità di Pinto di garantire al mister connazionale una validissima alternativa all’ex City.

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, in particolar modo, potrebbero essere ripresi i contatti con Belotti. Il “Gallo” non ha ancora trovato un accordo con Cairo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

Non si escluda, quindi, un ipotetico arrivo dell’ex Palermo nella Capitale, previa la cessione di Dzeko all’Inter.

Lo stesso Pedullà ha riferito anche che il giocatore granata è seguito anche dall’Atalanta. Mister Gasperini lo reputa il giocatore ideale per sostituire un Duvan Zapata con le valigie quasi pronte e un treno destinazione Milano Centrale.