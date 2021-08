Calciomercato Roma, sogno Icardi | Cessione ed assalto

Calciomercato Roma, la campagna acquisti è destinata ad entrare nel vivo nelle prossime ore. Queste le ultime novità.

L’attenzione mediatica delle ultime 72 ore è stata concentrata sulla vicenda Lukaku prima e quella Messi poi. L’argentino non ha potuto rinnovare il contratto con l’ormai storico ed ex club, a causa delle problematiche finanziarie di quest’ultimo.

Il suo imminente passaggio al PSG potrebbe, forse, spingere Mbappè al Real Madrid e, di conseguenza, ancora, catalizzare nuove uscite dalla famiglia dei “Blancos” in più direzioni. Un vero effetto domino che interessa l’estero mentre, restando alla realtà capitolina, è soprattutto la questione legata al numero 9 belga ad interessare i giallorossi.

Qualora si attualizzasse il passaggio di Lukaku al Chelsea, infatti, potrebbero esserci delle ripercussioni proprio in casa Roma.

Calciomercato Roma, Lukaku al Chelsea catalizza il valzer degli attaccanti: si avvicina Icardi?

L’Inter al momento avrebbe declinato la proposta giunta da Londra per Big Rom. Dopo aver detto di “No” ai 100 milioni più il cartellino di Marcos Alonso, Marotta non si sarebbe detto entusiasta nemmeno dell’inserimento di Zappacosta nella trattativa.

Per riportare Lukaku in Inghilterra ci vorranno almeno 120 milioni di euro, una cifra importante ma che Abramovic si è detto disposto a sborsare nelle casse lombarde. L’ex ds della Juventus, intanto, avrebbe messo nel mirino, proprio per sostituire il mattatore dell’ultimo biennio interista, la coppia Dzeko-Zapata.

Il secondo sarebbe stato già bloccato mentre i contatti con l’entourage del bosniaco sono stati avviati nella giornata di oggi, sabato 7 agosto.

Un’eventuale partenza dell’ex City sarebbe accettata da Mourinho solo in caso di approdo di un nuovo bomber che possa considerato all’altezza.

Stando a quanto riportato da “Il Corriere della Sera“, il profilo giusto potrebbe essere quello di Mauro Icardi. Il marito di Wanda Nara, con l’arrivo del campionissimo e connazionale su citato all’ombra della Torre Eiffel, sembra destinato a trovare sempre meno spazio a Parigi.

Ecco che la Roma, quindi, potrebbe per lui rappresentare la giusta piazza dalla quale ripartire dopo aver vissuto degli anni non molto felici da un punto di vista calcistico. I presupposti per assistere a questo grande valzer di punte ci sono, la palla adesso spetterà a Mourinho. A lui la decisione di accettare l’apertura delle danze oppure no.