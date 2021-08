Calciomercato Roma, annuncio del giocatore | Futuro tutto da scrivere

Il calciatore è da tempo in uscita sul calciomercato. La Roma però ad oggi non ha trovato soluzioni, per questo tutto rimandato.

Il calciomercato europeo sta per entrare nel vivo, e potrebbe toccare anche alla Roma, che ad oggi vanta gli acquisti ufficiali di Rui Patricio dal Wolverhampton e Eldor Shomurodov dal Genoa. Ha finito la quarantena ma non è ancora una nuovo rinforzo giallorosso Matias Vina, per il quale si attende solamente il comunicato ufficiale del suo acquisto dal Palmeiras. L’esterno sinistro è stato individuato come sostituto di Leonardo Spinazzola, in attesa che recuperi il laterale campione d’Europa. Intanto questa sera la squadra di José Mourinho sarà impegnata contro il Betis Siviglia, in programma alle ore 22 (dirette Sky).

Calciomercato Roma, annuncio Pastore sul futuro

A non far parte né della prima fase né della seconda, è stato Javier Pastore, ormai ai margini dei piani tecnici del portoghese ma anche della Roma. Il general manager Tiago Pinto sta cercando una soluzione per l’argentino classe ’89, che ha altri due anni di contratto con il club capitolino a 4,5 milioni di euro netti a stagione. La soluzione non è semplice e il giocatore lo ha ammesso in un’intervista al sito ‘sofoot.com‘: “Vedremo se troverò buone opzioni per lasciare il club, altrimenti sarà per gennaio. Non è facile dopo un anno e mezzo di Covid per i club…”. El Flaco dovrà ancora decidere soprattutto se rimanere nel calcio di un certo livello, oppure magari accettare qualche offerta esotica. Proprio ieri vi abbiamo parlato di un’importante offerta dal Qatar.