Calciomercato Roma, uno svincolato nel mirino: serve prima sfoltire la rosa

Calciomercato Roma, dopo aver sfoltito la rosa, Pinto potrebbe dare l’assalto ad un nuovo terzino. Le ultimissime.

L’infortunio di Leonardo Spinazzola ha spinto Tiago Pinto a scandagliare il mercato, alla ricerca di un sostituto che possa almeno reggere il confronto con il laterale ex Juve: i giallorossi hanno praticamente chiuso per Vina, per il quale manca solo l’ufficialità, attesa al massimo la prossima settimana. Tuttavia, nel caso in cui si dovesse riuscire a cedere quei calciatori considerati non indispensabili per lo scacchiere tattico dello Special One, ecco che il general manager dei capitolini potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di acquistare un altro terzino, considerato il sempre più probabile addio di Alessandro Florenzi, ormai vero e proprio separato in casa.

Calciomercato Roma, sondato Paugain: le ultime

Come riportato da calciomercato.it, la Roma avrebbe effettuato alcuni sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione Wilguens Paugain, terzino destro francese di origini haitiane, attualmente svincolato. La strada per il classe ‘2001 ex Nancy non è spianata, dal momento che stanno monitorando l’evolversi della situazione alcuni club francesi ed europei in generale: la Roma sta attenzionando questo profilo, a cui potrà dare la caccia con maggiore convinzione se si dovessero effettivamente concretizzare alcune cessioni.