Calciomercato Roma, via a titolo definitivo | Destinazione Serie A

Calciomercato Roma, il giocatore andrà via a titolo definitivo. Destinazione in Serie A. Anche se ci sono anche club di Premier alla finestra

Quella di Tiago Pinto dovrà essere un’opera di convincimento importante. Anche perché, nonostante gli esuberi si stiano allenando a Trigoria, nessuna sembra voler andare via. Sperando, in questo caso, di rientrare nelle idee di Mourinho. Ma il general manager portoghese ha altre idee in testa. Ovviamente l’obiettivo principe è quello di sfoltire una rosa che è composta da troppi elementi. All’interno del centro sportivo giallorosso ad esempio, in questo momento, si allenano almeno 24 giocatori che sono con la valigia in mano e che pesano in maniera importante sulle casse del club. A bilancio, l’impatto, è di circa 30 milioni di euro lordi. Una cifra che sarebbe meglio cercare di diminuire dalla voce spese.

Ma come detto non è facile. Soprattutto perché c’è gente come Florenzi, Nzonzi, Pastore e Pedro, che prendono uno stipendio non indifferente e che molti club non possono permettersi. Situazione invece, un po’ più tranquilla, per quanto riguarda quei ragazzi che l’anno scorso sono stati nel giro della Prima Squadra ma che non rientrano nei piani dello Special One. Per loro è più facile partire.

Calciomercato Roma, in uscita Podgoreanu

Uno di questi, così come riportato da Il Tempo questa mattina, è l’esterno Suf Podgoreanu: classe 2002, è stato portato con i grandi da Fonseca nella passata stagione. La Roma però, è evidente, ha deciso di non puntarci più. E lo vorrebbe cedere a titolo definitivo.

Su di lui, stando agli ultimi rumors di mercato, ci sarebbe lo Spezia di Thiago Motta. E anche diversi club di Premier League che potrebbero prenderlo con la formula voluta da Pinto. Uno in meno verso l’obiettivo finale. Difficile da raggiungere. Cioè quello di riuscire a piazzarli tutti.