ASRL | Calciomercato Roma, non solo esuberi: il punto sulle cessioni in difesa

Calciomercato Roma, non solo esuberi nella testa di Tiago Pinto: ecco il punto, esclusivo, sulle cessioni in difesa

Di DANIELE TRECCA

Nessuno incedibile, o quasi. Oltre ai vari esuberi che hanno continuato ad allenarsi a Trigoria, la Roma non esclude la cessione di uno o più calciatori che hanno preso parte al precampionato agli ordini di José Mourinho. Florenzi, Nzonzi, Pastore sono i nomi più chiacchierati degli ultimi giorni, ma Tiago Pinto è pronto a valutare offerte interessanti anche per uno tra Kumbulla, Ibanez e Smalling in difesa, uno tra Diawara (che sin qui ha rifiutato però ogni destinazione) e Villar a centrocampo e anche uno tra El Shaarawy e Carles Perez in attacco.

Calciomercato Roma, Real-Ibanez: la situazione

Per quanto riguarda il difensore brasiliano, nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento del Real Madrid e di una potenziale offerta da 25 milioni di euro. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, ad oggi non c’è stato nessun contatto per l’ex Atalanta, che potrebbe tornare di moda anche in casa Leicester dopo il grave infortunio di Wesley Fofana. Anche dall’Inghilterra, tuttavia, nessuna proposta ufficiale è arrivata al momento sul tavolo del general manager giallorosso che, come testimoniano anche i sondaggi per Colley, non esclude affatto un’eventuale partenza in difesa. E davanti ad un’offerta del genere, allora non ci sarebbero problemi a cedere il brasiliano.

