Calciomercato Roma, svolta Florenzi | C’è lo scambio

Calciomercato Roma, ci potrebbe essere l’affare con Monchi: una proposta di scambio che potrebbe portare ad una plusvalenza

Per cercare di prendere qualche elemento da regalare a Mourinho, la Roma ha l’assoluta necessità di cedere qualcuno. Lo ha detto a chiare lettere Tiago Pinto, che sta cercando in tutti i modi di piazzare chi non rientra nei piani dello Special One. E sono tanti quelli che a Trigoria si stanno allenando nel corso di queste settimane. E c’è anche un campione d’Europa, che è sempre con la valigia in mano e che potrebbe tentare la sua seconda esperienza spagnola dopo quella con il Valencia.

Alessandro Florenzi infatti rimane in uscita. Si è parlato di tante, tantissime destinazioni possibili. Ma per adesso è nella Capitale. Suda al centro sportivo giallorosso aspettando la chiamata giusta per tornare a lavorare insieme ad un gruppo vero. E negli ultimi giorni sarebbe spuntata la pista Siviglia. Con i giallorossi – che a quanto scrive il Romanista – potrebbe cercare di intavolare lo scambio.

Calciomercato Roma, affare con il Siviglia: c’è lo scambio

Un affare con Monchi. Anche lui molto chiaro nel dire che “Alessandro ci interessa”. Ma l’ex ds della Roma ha lo stesso problema di Tiago Pinto: cioè ha comunque bisogno di vendere. E allora ecco che potrebbe essere comunque essere intavolato uno scambio. Con Florenzi verso la Liga e Nemanja Gudelj pronto a fare il viaggio inversi. Entrambi sono ai margini del progetto tecnico degli attuali club e potrebbero generare una plusvalenza. Che in questo momento è sempre una cosa ben accetta.

Ecco allora che l’ipotesi potrebbe diventare presto una trattativa. Senza dimenticare che Pinto cerca comunque un centrocampista da inserire tra le pedine di Mourinho. E del serbo, comunque, anche a gennaio se n’era parlato. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma.