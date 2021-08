Calciomercato Roma, ufficialità in arrivo | Ecco quando

Il giocatore diventerà a tutti gli effetti il terzo acquisto ufficiale sul calciomercato della Roma. Ecco quando accadrà.

Continua il difficile lavoro del general manager giallorosso Tiago Pinto, che oltre ad essere impegnato soprattutto sull’arduo compito delle uscite, con i molti giocatori in esubero della Roma da piazzare, e con pesanti ingaggi, dovrà vedersela anche con il grande giro di attaccanti che si prospetta. Il portoghese che è a stretto contatto con Mourinho per pianificare le strategie future. Dunque, dal centrocampista al possibile sostituto di Edin Dzeko, qualora l’attaccante bosniaco dovesse partire (in questo momento solamente l’Inter risulta una strada percorribile, ndr), con i nomi più caldi che sono quelli di Andrea Belotti e il ritorno in Italia di Mauro Icardi.

Calciomercato Roma, ufficialità Vina ecco quando

La prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per il terzo acquisto ufficiale giallorosso. Dopo settimane di trattative e dopo che il giocatore ha già svolto le visite mediche nella capitale, compresa l’obbligata quarantena, Matias Vina entro lunedì potrebbe diventare ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso, come riportato da ‘ge.globo.com’. Il terzino sinistro uruguaiano è stato individuato per sostituire Leonardo Spinazzola, infortunatosi durante l’Europeo con l’Italia di Roberto Mancini.