Formazioni ufficiali Betis Siviglia-Roma | Rivoluzione in attacco

Betis Siviglia-Roma, le formazioni ufficiali: le decisioni dei due allenatori per l’amichevole in programma tra pochi minuti.

Tutto pronto per l’inizio di Betis Siviglia-Roma, amichevole in programma questa sera alle ore 22 allo Stadio Benito Villamarin di Siviglia: amichevole, l’ottava in questo precampionato per gli uomini di Mourinho che, oltre ad essere valida per l’Unbeatables Cup, servirà al tecnico lusitano per verificare gli eventuali progressi derivati da settimane di duro allenamento prima a Trigoria, e poi nel ritiro delle Algarve. Farà il suo debutto dal primo minuto Bryan Cristante, considerato una risorsa importantissimo dallo Special One, a maggior ragione dopo il sempre più probabile mancato approdo di Granit Xhaka. Partirà dalla panchina, invece, Edin Dzeko, con Mourinho che ha scelto di affidarsi a Shomurodov. Ecco le scelte dei due allenatori:

Leggi anche –> Calciomercato Roma, l’Inter fa sul serio per Dzeko: ecco l’offerta

Formazione ufficiale Betis Siviglia: Rui Silva; Montoya, Paul, Víctor Ruiz, Canales; Tello, William, Rober, Calderón; Borja Iglesias, Hermoso.

Formazione ufficiale Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.