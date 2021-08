Probabili formazioni Betis Siviglia-Roma, Mourinho ha deciso

Questa sera alle ore 22 allo Stadio Benito Villamarin di Siviglia, la Roma di José Mourinho affronterà i padroni di casa del Betis per l’Unbeatables Cup, nuovo torneo con Fiorentina ed Espanyol. Per i giallorossi sarà l’ottava uscita precampionato, prima della presentazione ufficiale della squadra, prevista per il 14 agosto allo Stadio Olimpico contro il Raja Club Athletic di Casablanca. Il primo appuntamento ufficiale, invece, sarà giovedì 19 agosto, nella gara di andata del Playoff di UEFA Conference League, contro la vincente di Trabzonspor-Molde (3-3 all’andata in Turchia).

Betis Siviglia – Roma, debutto giallorosso

Questa sera è previsto il debutto con la casacca giallorosso di Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko classe ’95 arrivato dal Genoa per 17,5 milioni di euro e secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, farà il suo esordio a partita in corso. Esordio stagionale anche per Bryan Cristante, il quale è molto stimato dallo Special One e ha già qualche allenamento sulle gambe, dopo le vacanze estive a seguito del trionfo ad Euro 2020 con la Nazionale di Roberto Mancini. La partita sarà trasmessa alle ore 22 in diretta su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS SIVIGLIA – ROMA

AS ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Bove, Darboe; Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral. All.: Mourinho

BETIS SIVIGLIA (4-3-3): Silva; Sabaly, Ruiz, Hermoso, Miranda; Guardado, Carvalho, Camarasa; Fekir, Moron, Canales. All.: M. Pellegrini