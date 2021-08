Calciomercato Roma, assist Pinto | Via libera per il pupillo di Mou

Calciomercato Roma, l’assist è servito: Tiago Pinto ha la strada spianata per sferrare l’assalto decisivo al pupillo di Mourinho.

Partito ufficialmente l’effetto domino. L’addio di Romelu Lukaku ha dato il là ad un giro vorticoso di bomber, con i vari club all’opera per cercare di regalare ai rispettivi allenatori un rinforzo in attacco degno dei loro predecessori. L’asse Milano-Roma è sicuramente molto caldo, con Edin Dzeko il principale indiziato, assieme a Zapata, a colmare l’ingombrante vuoto lasciato da “Big Rom”, con Tiago Pinto che sta monitorando la situazione, alla ricerca dell’eventuale sostituto del bosniaco, con il quale i nerazzurri avrebbero raggiunto un accordo di massimo, grazie alla mediazione del suo agente, Alessandro Lucci.

Calciomercato Roma, non tramonta la pista Azmoun: è il preferito di Mou

Come riportato dal “Corriere dello Sport“, il ventiseienne iraniano in forza allo Zenit è in cima alla lista dei desideri dello Special One, che lo avrebbe voluto con sé sin da quando sedeva sulla panchina del Tottenham. In questo primo scorcio di campionato, ha messo già a referto 5 goals in appena 4 partite; ecco perché lo Zenit, che continua a valutarlo almeno 25 milioni di euro nonostante il suo contratto scada nel 2022, vorrebbe prima cautelarsi mettendo le mani su un sostituto all’altezza. Non è la prima volta che Azmoun viene accostato alla Roma: già qualche settimana fa il suo nome era trapelato negli ambienti giallorossi, prima che Pinto decidesse di virare con decisione su Shomurodov, trovando l’accordo con il Genoa.

🚨Il Bayer Leverkusen sembra aver mollato la pista #Azmoun (terrà Alario e farà coppia con Schick). L’attaccante iraniano dello Zenit ha realizzato 4 gol nelle prime 5 sfide stagionali. Contratto in scadenza nel 2022, valutazione di circa 25 milioni 🇮🇷 Contatti con la #ASRoma. pic.twitter.com/3VcvY1uH6B — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 8, 2021

Come rivelato da Jacopo Aliprandi, però, c’è un dettaglio da non trascurare: il Bayer Leverkusen, che era il club più vicino all’acquisto del “Messi iraniano”, avendo messo sul piatto 18 milioni di euro, sembrerebbe aver mollato la presa, decidendo di puntare sulla coppia Alario-Schick. Questo spalancherebbe le porte all’assalto della Roma, con Pinto che si troverebbe, stando così le cose, senza una concorrenza credibile: staremo a vedere quello che succederà.