Calciomercato Roma, futuro in Francia per l’esubero | C’è un nodo

Calciomercato Roma, l’esubero è sempre più lontano dai progetti dei giallorossi: due club francesi alla finestra, ma c’è un problema.

La ragione per la quale il mercato della Roma attualmente vive una fase di stasi, è da ricondurre prevalentemente all’incapacità di sbloccare determinate cessioni. Un nodo che si portano dietro come una spada di Damocle anche altri top club, e che si sta rivelando un vero e proprio fardello, data la mancanza di liquidità sufficiente per concludere operazioni “apparecchiate”, ma che non possono essere ancora chiuse. Ne sa qualcosa Pinto, che deve fare i conti con una lista di esuberi molto folta, all’interno della quale figura anche il nome di William Bianda, difensore centrale francese classe ‘2000.

Calciomercato Roma, su Bianda ci sono il Quevilly Rouen e l’Amiens: problema ingaggio

Come rivelato da seriebnews.com, per Bianda non possono non essere presi in considerazione gli apprezzamenti del Quevilly Rouen e dell’Amiens, due strade percorribili, anche se c’è un problema che al momento ostacola la buona riuscita della trattativa. Il francese, infatti, ha un contratto fino al 2023 con la Roma, e percepisce circa 800 mila euro a stagione, una cifra che potrebbe rivelarsi troppo elevata per gli standard dei due club transalpini che, non dimentichiamolo, militano in Ligue 2. La pista francese è quindi credibile, ma bisognerà trovare il modo di aggirare questo “paletto”, oppure potrebbero aprirsi altre strade per il difensore, per il quale comunque sembra muoversi qualcosa. Prossime ore, dunque, decisive, in un senso o nell’altro.