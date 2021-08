Calciomercato Roma, bomba Icardi | Tutti i dettagli

Calciomercato Roma, erede Dzeko: Tiago Pinto sfoglia la margherita. Ecco chi può arrivare per sostituire il centravanti bosniaco. I dettagli

Un’accelerata improvvisa che ha probabilmente sorpreso anche Tiago Pinto. Dzeko è pronto a vestire la maglia dell’Inter e adesso il general manager portoghese sfoglia la margherita per trovare il sostituto. Sono tanti i nomi che circolano in questo momento. Già noti e sul taccuino della dirigenza giallorossa da un po’ di tempo. Dall’inizio del mercato praticamente. Perché se la situazione sembrava essere rientrata in queste settimane di lavoro con lo Special One, all’inizio della stagione un addio sembrava certo.

Ma l’effetto domino scatenato da Lukaku costringe la Roma a intervenire sul mercato. E si deve trovare un centravanti anche in breve tempo: l’inizio del campionato è alle porte e anche il debutto in Conference League è davvero dietro l’angolo. Una situazione non bella. Che doveva probabilmente essere evitata.

Calciomercato Roma, avviati i contatti

Secondo quanto riportato da Il Messaggero questa mattina, la Roma avrebbe prenotato, avviando i contatti con Mauro Icardi che, ieri sera, con il suo Psg contro il Troyes, è stato decisivo: rete all’esordio in Ligue 1 per l’argentino, che rimane comunque sul mercato vista l’abbondanza che ha Pochettino lì davanti. E soprattutto perché Leonardo è costretto a vendere qualcuno dopo l’arrivo, tra gli altri, anche di un signore che di nome fa Lionel e di cognome Messi. I parigini avevano aperto già al prestito con partecipazione all’ingaggio del calciatore. E l’arrivo della Pulce potrebbe essere un’ulteriore spinta.

Ma non è l’unica pista seguita. Sempre secondo il quotidiano romano i giallorossi come alternativa pensano a Belotti e potrebbe anche decidere di puntare su Scamacca. Anche se, in questo caso, ci sarebbe da rimettere a posto i cocci dopo la sfuriata del padre del calciatore fatta a Trigoria qualche mese fa. La sensazione è che Pinto punterà deciso sull’ex Inter adesso in Francia. Un profilo di primissimo livello da regalare allo Special One.