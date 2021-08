Calciomercato Roma, addio Dzeko | C’è la svolta: decisione presa !

Calciomercato Roma, cessione Dzeko: arriva la svolta nell’affare. La decisione è ormai presa: le ultimissime.

Dopo l’accelerata importante riscontrata nella giornata di ieri, la trattativa per il passaggio di Edin Dzeko all’Inter sembra essere ormai indirizzata ad un epilogo sempre più positivo. I colloqui tra Lucci, agente dell’attaccante, e gli uomini mercato dell’Inter hanno apparecchiato la tavola; serviva, però, il nulla osta da parte della Roma che, in virtù di un agreement siglato con Dzeko in persona, ha deciso di non opporsi all’addio del “cigno di Sarajevo“, che, salvo clamorosi colpi di scena e dietrofront improvvisi, andrà a rimpolpare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. A rivelarlo è l’edizione online di “Repubblica”.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, niente Icardi | Bomber da 40 milioni

Calciomercato Roma, cessione Dzeko sempre più vicina: chi sarà il sostituto?

L’accordo tra l’Inter e la Roma prevede un esborso da parte dei nerazzurri di poco meno di 2 milioni di euro, con Dzeko che firmerà un biennale a circa 5 milioni di euro a stagione. La palla è tra i piedi del calciatore: soltanto da lui potrebbe arrivare il dietrofront improvviso di un affare ormai già scritto. Il rapporto tra l’ex City e Mou è ottimo, al punto che, se fosse dipeso solo dalla volontà dello Special One, molto probabilmente Dzeko sarebbe rimasto ancora nella Capitale. Ma nel destino del classe ‘86 ci sono ora i colori nerazzurri, con la Roma che sembra essersi rassegnata, scandagliando il mercato alla ricerca di colui che possa ereditare il testimone lasciato da Edin: dal Colosseo al Duomo il passaggio è breve…