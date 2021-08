Calciomercato Roma, addio Dzeko | Scelto il sostituto: contatti avviati

Calciomercato Roma, l’addio di Dzeko è sempre più vicino: virata decisa per il sostituto del bosniaco. I contatti sono stati avviati.

Ore letteralmente infuocate sull’asse Milano-Roma-Torino. Proviamo a fare un pò di chiarezza in queste ore letteralmente al cardiopalma; ceduto Lukaku, per il quale manca ormai solo l’annuncio ufficiale, l’Inter si è fiondata con decisione su Edin Dzeko, al quale ha proposto un contratto biennale, a poco meno di 5 milioni di euro a stagione. Il bosniaco, assieme a Zapata, sono stati individuati come gli eredi del belga, con la Roma, dal canto suo, che non ha perso tempo, e si è messa subito alla ricerca dell’eventuale sostituto dell’ex capitano, individuandolo in Andrea Belotti.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, uno svincolato nel mirino | Serve prima sfoltire la rosa

Calciomercato Roma, assalto a Belotti: Pinto rompe gli indugi

Contatto #Roma #Belotti in serata: il 🐔 torna ad essere un obiettivo in caso di partenza di Dzeko (ci prova l’Inter). Solo sondaggio #Atalanta (che lo valuta, insieme ad altri, qualora partisse Zapata). Trattativa rinnovo procede ma il 🐔 prende tempo per fare la scelta migliore — Corriere Granata (@CorriereGranata) August 7, 2021

Come riferito da Gianluigi Longari, i contatti Roma-Belotti si sono intensificati in queste ultime ore; anche il Corriere Granata rincara la dose, sostenendo che l‘Atalanta, data da tempo sulle tracce del capitano dei granata ( al quale Cairo ha proposto il rinnovo a circa 3,3 milioni di euro a stagione) si sarebbe limitata a qualche sondaggio, nel caso in cui partisse Duvan Zapata, ormai indirizzato all’Inter. Sono ore di attesa, perché l’offerta di rinnovo da parte del Toro c’è, e il bomber sta tergiversando, per capire quale possa essere la scelta migliore per il suo futuro.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, sogno Icardi | Cessione ed assalto

Sullo sfondo, defilato, resta sempre Mauro Icardi, con l’argentino andato in goal nel match d’esordio del Psg, sul campo del Troyes; l’acquisto di Messi rischia di ingolfare ancor di più un reparto pieno zeppo di campioni, e non è da escludere un suo clamoroso ritorno in Italia.