Calciomercato Roma, intesa trovata | Accordo da 12 milioni totali

Calciomercato Roma, fumata bianca sempre più vicina: accordo da 12 milioni di euro in totale. Chiusura imminente.

Ore caldissime sul fronte Dzeko-Inter. Come riporta l’edizione online de “Il Messaggero“, il bosniaco e i nerazzurri avrebbero trovato l’accordo totale sulla base di un contratto biennale a 6 milioni di euro netti, comprensivi di bonus, a stagione. L’imput all’affare che quasi sicuramente porterà l’attaccante ad approdare sulla sponda del Naviglio è stata garantita dalla decisione da parte della Roma che, in virtù di un tacito accordo siglato con il calciatore qualche tempo fa, non ha rallentato l’evolversi della trattativa, assecondando di fatto le richieste del bomber ex City.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, niente Icardi | Bomber da 40 milioni

Calciomercato Roma, Dzeko-Inter: siamo al traguardo d’arrivo

Il traguardo è sempre più vicino, e il fatto che Pinto abbia cominciato a sondare il profilo del sostituto, è un indizio alquanto indicativo, che si aggiunge a quello “offerto” ieri sera dalla decisione di Mourinho di non schierarlo neanche un minuto nella gara contro il Betis Siviglia. L’Inter ha virato con decisione su Dzeko, dopo i flirt degli scorsi mesi: in inverno lo scambio con Sanchez saltò sul più bello, quando l’affare sembra essere ormai delineato. Come non dimenticare, poi, la richiesta esplicita di Antonio Conte, che ha fatto a più riprese il nome del bosniaco per rinforzare l’attacco della sua rosa: paradosso dei paradossi, sarà un ex Lazio ad allenare chi la Roma ce l’ha tatuata sul petto ormai da anni…