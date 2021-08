Calciomercato Roma, addio Dzeko | Accordo con l’Inter: ecco il prezzo

Calciomercato Roma, addio Dzeko: trovato l’accordo con l’Inter. Ecco le cifre dell’affare per il passaggio dell’attaccante in nerazzurro

Accordo trovato. Ormai non ci sono più dubbi che Dzeko sarà un attaccante dell’Inter nella prossima stagione. L’addio di Edin è cosa fatta, soprattutto dopo il pasaggio di Lukaku al Chelsea che ha definitivamente aperto la strada alla cessione. Ma non sarà un saluto gratuito. Perché secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma vorrebbe un indennizzo per cedere il giocatore. E Marotta sarebbe comunque disposto a pagarlo, pur di regalare a Inzaghi l’attaccante voluto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, svolta in attacco | Offerta rifiutata

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, svolta a destra | Confermato l’interesse

Calciomercato Roma, addio Dzeko: ecco la cifra

Essendo Dzeko in scadenza di contratto, la Roma non può richiedere una cifra esorbitante. Anzi, tutt’altro, si deve accontentare di una piccola somma, tanto per non regalare del tutto il cartellino del calciatore.

Ed ecco che Pinto, allora, potrebbe liberarlo per 1,8 milioni di euro. Andando così anche a risparmiare i 7,5 milioni d’ingaggio netti che percepisce il calciatore. Un risparmio totale che si aggira quindi sui 15 milioni. A bilancio un enorme peso in meno per le casse giallorosse. Adesso però Pinto è alla ricerca di un altro attaccante da prendere. E tutti gli indizi portano a Icardi. Anche se rimangono in pista sia Belotti che Seferovic.