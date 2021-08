Calciomercato Roma, affare in chiusura | Addio certo

Calciomercato Roma, affare in chiusura: l’addio sembra ormai certo. L’attaccante è pronto a salutare e indossare il nerazzurro

E’ successo tutto così velocemente che non c’è stato nemmeno il tempo di pensare a chi potrebbe essere il sostituto. Ma adesso, con la trattativa in chiusura, Tiago Pinto dovrà andare alla ricerca anche di un altro elemento: l’attaccante. Edin Dzeko infatti è davvero vicino all’Inter. Il suo agente, Lucci, ha trovato un accordo con i nerazzurri per due anni di contratto. E si dovrebbe già chiudere nelle prossime ore. Una svolta improvvisa. Inaspettata quasi, dopo queste settimane di ritiro che sembravano avessero avvicinato l’ex capitano a Mourinho in maniera così importante, da fare pensare che sarebbe stato rispettato l’ultimo anno di contratto.

Invece no: la partenza di Lukaku destinazione Chelsea ha fatto scattare l’effetto domino. Con l’Inter che ha deciso di puntare sull’attaccante della Roma che quindi saluta. E Pinto non dovrà pagare quei 7,5 milioni di euro d’ingaggio che pesavano sul bilancio. L’addio di Dzeko, ad un certo punto della passata stagione, sembrava scontato. Adesso è diventato realtà.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, addio Dzeko | Scelto il sostituto: contatti avviati

LEGGI ANCHE: Betis Siviglia-Roma 5-2, Shomurodov sugli scudi | Espulsi Pellegrini, Mou, Mancini e Karsdorp

Calciomercato Roma, Dzeko a un passo dall’Inter

Anche il fatto che ieri sera Mourinho, nella gara contro il Betis, non l’abbia mandato in campo nemmeno un minuto, potrebbe essere interpretato come un segnale d’addio. Di solito succede così in questi casi: quando un calciatore è vicino a cambiare casacca, allora non lo si fa giocare per evitare qualsiasi problema che possa, in qualche modo, bloccare l’operazione. Inzaghi comunque sembra pronto ad abbracciare l’attaccante.

Dzeko quindi è pronto a salutare. E adesso Pinto sfoglia la margherita per cercare un sostituto. I nomi papabili al momento sono diversi. Ma sicuramente non sarà facile chiudere un’altra trattativa nello spazio di poco tempo. Ricordando anche che la Roma è alla ricerca di un centrocampista da regalare allo Special One. Forse il nervosismo di ieri sera è da interpretare anche in questo modo.