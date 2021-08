Calciomercato Roma, dalla Spagna: Mourinho chiama un argento olimpico

Calciomercato Roma, in queste ore caldissime sarebbe emerso un nuovo interesse in casa giallorossa.

I prossimi giorni potrebbero portare a grandi cambiamenti in casa Roma ma non solo. Tutto, come sovente ribadito, è legato all’eventuale passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea che potrebbe dar vita ad un vero e proprio valzer di attaccanti.

Marotta ha infatti individuato in Edin Dzeko, oltre che in Duvan Zapata, i profili ideali dai quali ripartire, in coesistenza con Lautaro Martinez, dopo il biennio vissuto con il centravanti belga.

Prima di lasciar partire l’ex City, la Roma vuole avere la certezza di riuscire a ingaggiare una nuova punta che possa degnamente sostituire il bosniaco e felicemente prendere parte a quel gioco di rotazioni felicemente calibrato da mister Mourinho.

Calciomercato Roma, indiscrezione dalla Spagna: Mourinho ha telefonato Olmo

L’idea dello Special One è quella infatti di poter disporre di tre punte da alternare nel corso della stagione e della partita stessa. Gli incedibili, per ovvie ragioni, sono Shomurodov e Borja Mayoral.

In pole position per il dopo Dzeko figura Andrea Belotti ma non sono da escludersi eventuali nomi a sorpresa. In particolar modo, stando a quanto riportato dal portale spagnolo Don Balon, ci sarebbe stato un recente contatto tra Mourinho e un talentuoso attaccante spagnolo.

Ci riferiamo a Dani Olmo, fantasista iberico militante nel Lipsia che avrebbe chiesto al club tedesco di ascoltare eventuali offerte giunte per lui. Il suo anelito è quello di provare a cambiare aria, soprattutto dopo aver saputo del forte interesse di Siviglia e Tottenham.

Nonostante la telefonata fatta dal mister capitolino all’ex Dinamo Zagabria, va detto che la trattativa nasconde tutta una serie di difficoltà. La più palese è quella legata al cartellino del giocatore, stimato almeno 40 milioni di euro.

Una cifra importante che, salvo clamorose ma difficili cessioni, difficilmente un club non militante la Champions come la Roma sembra disposto a raggiungere.