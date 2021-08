ASRL | Calciomercato Roma, erede Dzeko: cifre e dettagli per l’ex Serie A

Calciomercato Roma, le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro di Dzeko e della squadra capitolina.

“Edin Dzeko vicinissimo all’Inter“. Questo il tormentone delle ultime tre estati, senza dimenticare il passaggio alla Juventus dello scorso anno saltato solo a causa delle scarse garanzie fisiche date da Arek Milik.

Paradossalmente, ora come ora, il bosniaco potrebbe lasciare la Capitale durante una finestra di mercato in cui la sua permanenza non era stata messa fortemente in discussione come in passato.

Mourinho ha subito comunicato lui di vederlo come il centravanti ideale della squadra, sotto la cui egida far crescere in tranquillità anche i più acerbi Mayoral e Shomurodov. Le amichevoli disputate, così come le dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane, lasciavano intendere come il futuro dell’ex City all’ombra del Colosseo fosse destinato a continuare.

In realtà, negli ultimi giorni, il tormentone su citato ha pian piano iniziato a circolare nuovamente e potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Tutto sarà legato alla cessione di Lukaku al Chelsea. Questa, infatti, l’operazione destinata a portare Marotta ad accelerare le trattative con l’entourage del “Cigno di Sarajevo” e con l’Atalanta.

Il ds nerazzurro avrebbe infatti deciso di sopperire all’assenza del belga non solo con l’approdo del giocatore giallorosso ma anche con Duvan Zapata.

Calciomercato Roma, nuovo nome per il dopo Dzeko: Haris Seferovic

Il mister portoghese sembrerebbe disposto ad accettare un eventuale trasferimento di quello che fino a poco fa considerava il titolare della squadra solo previo l’approdo di un giocatore in grado di sostituirlo.

In pole position figura il nome di Andrea Belotti, in scadenza contrattuale nel 2022 e ben lungi dal voler accettare la proposta contrattuale recapitatagli dal presidente Cairo. Nelle ultime ore, intanto, sarebbe però emerso anche un nuovo nome.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, Fali Ramadani avrebbe proposto ai giallorossi Haris Seferovic, centravanti ventinovenne protagonista di un buon Europeo con la casacca svizzera.

Secondo quanto raccolto da Asromalive.it, il Benfica parte da una valutazione di 20-25 milioni di euro per l’ex Fiorentina. Il club portoghese preferirebbe una cessione a titolo definitivo, ma è pronta a considerare anche un prestito nel caso in cui fosse inserito un obbligo di riscatto.

Da non sottovalutare il precedente interesse palesato da Mourinho per il classe ’92 ai tempi del Tottenham.