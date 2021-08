Calciomercato Roma, Pinto esulta | C’è già l’accordo

Calciomercato Roma, nelle prossime ore Tiago Pinto potrebbe concretizzare un’importante affare sul fronte uscite.

Il dg giallorosso ha finora dimostrato una buona capacità e una discreta celerità nel chiudere le operazioni in uscita. A differenza di quanto prospettato a inizio giugno, infatti, i capitolini sono riusciti ad allontanare diversi elementi finiti da tempo ai margini della rosa.

Il merito va dato anche alla scelta del club di mettere fuori rosa tutti quei giocatori inseriti da Mourinho nel corpus degli esuberi e ai quali è stato impedito anche di potersi allenare con la prima squadra.

Una scelta, forse, cinica ma necessaria per esortare i plurimi rami secchi dello scacchiere ad accettare nuove soluzioni e destinazioni senza indugiare troppo, come accaduto in passato. I frutti sono stati finora raccolti se si pensano agli allontanamenti di Kluivert, Under e Pau Lopez.

Non si dimentichi, però, che la Roma pullula ancora di giocatori mai considerati dallo Special One tra gli ipotetici elementi schierabili a sua disposizione.

Calciomercato Roma, accordo raggiunto: presto la cessione di Nzonzi

Al momento, come previsto da molti, non è stato possibile trovare una soluzione per Fazio e Pastore, da tempo un vero e proprio peso, economico soprattutto, per il club dei Friedkin. I due argentini non convincono, soprattutto per questioni fisiche, di ingaggio elevato e di età.

In attesa di una svolta per Pedro Rodriguez, inattesamente escluso dal nuovo tecnico, si sono oggi registrate interessanti novità relativamente a Steven Nzonzi. Arrivato durante la pessima parentesi Monchi, il centrocampista francese non ha mai dato il suo contributo nella Capitale.

Ciò giustifica il gran numero di prestiti raccolti dall’ex Siviglia nell’ultimo biennio che non hanno però comunque permesso alla società di liberarsene in modo definitivo. La svolta potrebbe arrivare nelle prossime ore, grazie all’interesse di una squadra qatariota.

Stando a quanto riportato da Teleradiostereo, infatti, è prevista per la prossima settimana la chiusura della trattativa tra i giallorossi e il club persico dell’ Al Rayyan. Dopo i diversi contatti instaurati con l’entourage del giocatore nelle scorse settimane, siamo ormai prossimi a quello che rappresenterebbe un lieto fine per tutte le parti in causa.