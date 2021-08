Calciomercato Roma, svolta a destra | Confermato l’interesse

Calciomercato Roma, non solo l’attaccante: Pinto è alla ricerca di un esterno che possa aiutare Karsdorp. Confermato l’interesse

Non solo l’attaccante: con Pinto che punta (scusate il gioco di parole) soprattutto a Icardi. Ma il general manager portoghese ha un’altra questione da risolvere. Ed è quella relativa all’esterno destro. Sì, perché Reynolds non convince del tutto, e allora serve qualcuno che nel corso della stagione possa andare ad aiutare Karsdorp nel proprio compito.

Anche perché, Florenzi ormai sembra destinato al Siviglia. L’azzurro si sta allenando a Trigoria con gli altri compagni in esubero e non sembra proprio possa rimanere. E allora ecco che, secondo la Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe messo nel mirino il giovanissimo Paugain, 19 anni, che si è appena svincolato dal Nancy. Sarebbe un buon investimento, vista la giovane età, ma anche perché potrebbe arrivare a parametro zero. Una situazione da monitorare. Che avevamo anche anticipato ieri.

Calciomercato Roma, i problemi di Pinto in uscita

Pinto in questo senso ha diversi problemi da risolvere. I nomi in uscita sono tanti. E non facili da piazzare. Olsen ha estimatori in Francia, Nzonzi invece piace in Qatar. Mentre per Pedro si sta valutando sempre l’ipotesi in Italia con il Genoa che rimane in prima linea. Ma qui c’è sempre quel discorso aperto sulla possibilità che la Roma aiuti i liguri nel pagamento dell’ingaggio.

Senza cessioni difficilmente (anzi è impossibile) cercare di muoversi in entrata. Solamente l’attaccante è certo che in ogni caso arriverà. Perché senza punte non si può giocare. Poi, verso la fine delle trattative, si potrebbe anche pensare al centrocampista. Con la Gazzetta che spiega, ancora una volta, che potrebbe esserci un nome nuovo per la mediana che potrebbe spuntare nelle prossime settimane.